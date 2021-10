Classi in isolamento, casi in discesa nel bresciano

(red.) La campagna di vaccinazione starebbe dando i suoi frutti in base ai dati regionali sui contagi nelle classi.

Se lo scorso anno il trend, nel medesimo periodo, segnava una concentrazione di casi alle scuole superiori e nelle secondarie di primo grado, ora invece sono i bambini dell’infanzia quelli più colpiti dai contagi da Covid 19 e anche nelle scuole primarie si registra un aumento delle quarantene nella settimana che va dall’11 al 17 ottobre. Due gradi di istruzione in cui i soggetti non sono vaccinati.

L’incidenza più alta su 100 mila abitanti spetta alle primarie con un tasso di 32 (era 35 nella rilevazione precedente), mentre è di 18 alle secondarie di secondo grado (era 17). Il 17 ottobre erano 191 le classi isolate, per un totale di 3.780 alunni e 146 fra docenti e Ata.

Nel territorio Ats Brescia le classi in quarantena erano 23 (dato precedente 39) per 423 alunni in isolamento e 30 operatori sanitari.

Prosegue intanto la sperimentazione a campione con test salivari nelle “scuole sentinella”: 17.615 alunni si sono sottoposti allo screening, su un totale di 31.759. L’adesione delle famiglie avviene su basa volontaria: Ats Brescia registra un 75% di adesioni , l’89% nell’Ats Montagna.

In cinque settimane i casi positivi rilevati con il test sono una quindicina su tutto il territorio regionale, un solo caso nel bresciano su 674 alunni sottoposti al test.