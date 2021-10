Green pass nel commercio: “Sta andando tutto bene”

(rted.) “È stato un inizio certamente positivo e, per ora, non abbiamo riscontrato grandi problematiche”, così ha commentato il presidente di Confcommercio Brescia, Carlo Massoletti, il primo giorno di verifica del Green Pass per i dipendenti delle imprese.

La verifica del Green Pass per i dipendenti riguarda oltre sessantamila imprese del commercio, del turismo e dei servizi in tutta la provincia di Brescia: “Noi”, ha continuato il presidente, “ci siamo schierati a favore della certificazione verde e dei vaccini fin dall’inizio, soprattutto perché queste misure stanno permettendo ai nostri imprenditori di non dover più fronteggiare chiusure per le proprie attività e poter tornare ad avere fiducia nell’andamento della propria impresa”.

“Sicuramente”, ha aggiunto il presidente di Confcommercio Brescia, “alcune difficoltà a livello organizzativo ci sono, in particolare per le imprese che devono gestire anche il pubblico. Come associazione, stiamo fornendo tutte le informazioni, la consulenza a livello normativo e la modulistica ai nostri soci e la volontà che abbiamo percepito fin dalla pubblicazione del decreto è stata quella di impegnarsi a trovare soluzioni per rispettare le regole”.

“Inoltre, mi preme sottolineare come i nostri imprenditori stiano, ancora una volta in questo periodo, dimostrando una grande responsabilità sociale nei confronti di tutti e che i negozi del commercio, i bar, i ristoranti, gli alberghi e tutte le realtà che rappresentiamo siano luoghi sicuri”, ha concluso Massoletti.