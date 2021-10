Green pass, farmacie pronte all’assalto per i tamponi

(red.) A 48 ore dall’entrata in vigore del decreto del Governo che prevede il Green pass obbligatorio per i lavoratori del settore pubblico e privato, è assalto alla farmacie da parte di coloro che non sono stati vaccinati e che dovranno necessariamente sottoporsi al test per accedere ai luoghi di lavoro.

I tamponi, infatti, avranno durata di 48 ore (quelli antigenici) mentre di 72 ore i molecolari.

Nel bresciano sono circa 30mila gli addetti che dovranno fare ricorso ai tamponi, due alla settimana, per non rischiare la sospensione dal lavoro.

In città sarà possibile effettuare il test sia all’hub di via Morelli, sia in farmacia: sono 201 su 380, in città e provincia, le farmacie che effettuano tamponi e che si sono dette pronte ad ampliare gli orari di fornitura del servizio, in vista della maggiore richiesta prevista.

Nel frattempo, non si trova l’accordo tra sindacati e aziende: la richiesta delle sigle sindacali che siano le imprese a pagare i tamponi non trova terreno fertile tra gli imprenditori per i quali, in tal modo, verrebbe meno la spinta alla vaccinazione per chi ancora non vi ha provveduto e chiedono, piuttosto, che siano allungati i tempo di validità dei tamponi stessi (da 48 a 72 ore), così da semplificare i controlli e, anche, ridurre i costi.

E’ stato calcolato infatti che il lavoratore non vaccinato, per sottoporsi al test, dovrebbe sborsare tra i 150 e 200 euro al mese.