Brescia, 800 anziani prenotati per la terza dose

(red.) Sono già 800 gli over80 che si sono prenotati per la terza dose di vaccino Anti Covid19 nel bresciano. I posti disponibili in provincia per questa prima tornata sono i 1.642, distribuiti tra i nove mini hub vaccinali.

In Lombardia sono 4.711 gli anziani in lizza per la somministrazione che viene effettuata da questo lunedì 4 ottobre.

Nel frattempo, una circolare del ministero della Salute ha dato il via libera alla somministrazione, in contemporanea, sia del vaccino anti-Covid e di quello antinfluenzale, in vista dell’ avvio della campagna vaccinale contro l’influenza stagionale. Tuttavia , le consegne delle dosi di antinfluenzale non sono ancora partite, il che potrebbe significare ritardi, a macchia di leopardo, nelle diverse regioni. In Lombardia, gli antinfluenzali dovrebbero essere consegnati martedì 12 ottobre.