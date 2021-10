Terza dose: nel bresciano “booster” per 90mila over 80

(red.) Partono domenica 3 ottobre le prenotazioni per la terza dose di vaccino rivolta ai circa 710.000 cittadini lombardi over 80 (compresi i nati nel 1941) che hanno già completato il ciclo vaccinale primario. Lo fa sapere la direzione Welfare di Regione Lombardia.

Sono circa 90mila gli ultraottantenni bresciani che potranno ricevere il cosiddetto “booster” per potenziare la risposta immunitaria al Covid 19. Entro fine mese verranno vaccinati anche gli anziani delle Rsa.

La novità di questa tornata è che sarà possibile vaccinarsi anche in farmacia: nel bresciano, attualmente, sono due le farmacie attrezzate per le somministrazioni: la Formentini di via Diaz in città e la Botturi a Paderno Franciacorta, ma, a breve, ha annunciato Federfarma Brescia, saranno attivi anche altri presidi.

Per prenotare un appuntamento è necessario accedere alla piattaforma dedicata e cliccare sul pulsante ‘Terza dose – Cittadini con età maggiore di 80 anni’. Per procedere con la prenotazione dovranno essere trascorsi almeno sei mesi dalla seconda dose.

Le somministrazioni cominceranno lunedì 4 ottobre in 55 centri vaccinali distribuiti su tutto il territorio lombardo.