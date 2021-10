Magasa, il comune “Covid free” da record

(red.) C’è un paese, nel bresciano, dove i contagi e le morti per Covid segnano lo zero.

Si tratta di Magasa, in Valvestino: qui, dall’inizio della pandemia non è stato registrato nessun caso. Si tratta di un Comune che conta 131 residenti ufficiali, di cui 109 abitanti il piccolo borgo. Di questi il 64% è over 70, ma l’età media si attesta sui 62,8 anni decretando Magasa come il Comune più vecchio della provincia bresciana e quello in cui a prevalere sono le presenze maschili (61 a 48).

Nonostante la stagione estiva abbia portato nel piccolo borgo a quasi 1ooo metri di altitudine i turisti, aumentando quindi il rischio di possibili contagi, l’estate si è chiusa con lo stesso (invidiabile) record: nessun caso di infezione registrato.

Attualmente la percentuale di popolazione vaccinata è pari all’84% dei residenti effettivi.