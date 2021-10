Otto vittime e 381 casi in Lombardia, a Brescia 53

(red.) Venerdì 1 ottobre i tamponi effettuati per il Covid in Lombardia sono stati 53.285 (rispetto ai precedenti 58.426) e hanno evidenziato 381 nuovi casi positivi (erano 401). Il tasso di positività è allo 0,7% (era già 0,7%). Purtroppo i decessi sono saliti a 8 (contro 4), portando il totale dei morti ufficiali per Covid dall’inizio della pandemia nella nostra regione a 34.049.

Sono ancora in calo i ricoverati nelle terapie intensive 54 (-3), diminuiscono ancora anche i ricoverati negli altri reparti 372 (-8).

Venerdì nel Bresciano i nuovi casi sono stati 53. Giovedì erano 54, mercoledì 74, martedì 44. lunedì 10, domenica 35, sabato 73. In leggera diminuzione, nell’ultima settimana, il numero di ricoveri di pazienti positivi Covid agli Spedali Civili: alla data di venerdì sono 62 i pazienti ricoverati, di cui 6 in terapia intensiva.

Venerdì 1 ottobre a livello nazionale sono stati registrati 3.405 positivi contro i 3.804 di giovedì. Con 293.469 tamponi effettuati (giovedì 308.836), il tasso di positività è stato pari all’1,2%, come giovedì. Si registrano 52 decessi (giovedì 51), portando a 130.973 il numero totale di vittime dall’inizio della pandemia in Italia.

I nuovi casi per provincia:

Milano: 112 di cui 45 a Milano città;

Bergamo: 19;

Brescia: 53;

Como: 15;

Cremona: 28;

Lecco: 3;

Lodi: 4;

Mantova: 14;

Monza e Brianza: 13;

Pavia: 26;

Sondrio: 2;

Varese: 60.