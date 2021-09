Terza dose per fragili e sanitari, poi gli over 80

(red.) Sono 18mila le prime dosi somministrate sabato nel bresciano, di cui 10mila seconde dosi. Nove bresciani su 10 hanno ricevuto la prima dose, cosicché si può stimare che entro il mese di ottobre, è possibile stimare che una gran parte della popolazione (225mila le persone in lista per ricevere la seconda somministrazione) avrà completato il ciclo vaccinale. Sono invece 107mila i non vaccinati che, in vista dell’introduzione del Green pass per i lavoratori dal 15 ottobre, devono ancora presentarsi per ricevere la prima dose.

Tra questi ci sarà chi preferirà sottoporsi a tampone molecolare o antigenico, valido 48 ore, per recarsi sul posto di lavoro, come già sta avvenendo, ad esempio, nelle scuole, dove il certificato verde è obbligatorio per tutto il personale scolastico.

Il Green pass si ottiene anche dopo aver contratto il Covid-19 negli ultimi sei mesi o aver fatto una sola dose di vaccino entro 12mesi dalla malattia, attestata dalla Agenzia di tutela della Salute (Ats).

La corsa alle vaccinazioni prosegue in modo serrato, tanto che, se entro ottobre il 90% della popolazione italiana over 12 risulterà vaccinato, non sarà necessario introdurre la obbligatorietà.

Guardando alle percentuali regionali, la provincia di Brescia si colloca al terzo posto per prime dosi somministrate, dietro Lecco (91,35%) e Monza-Brianza (90,99%).

Nel frattempo è scattata anche la cosiddetta “fase 3”, ovvero quella che prevede la somministrazione della terza dose per i “fragili”, ma anche per il personale sanitario, tra i primi a d essere stati immunizzati dal Covid all’inizio dell’anno. Si tratta di circa 12mila persone nel bresciano. A queste si aggiungeranno, da metà ottobre, gli over 80 e gli anziani nelle Rsa, 90mila persone.