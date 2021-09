Contagi, nel bresciano aumentano i Comuni “Covid free”

(red.) Domenica, nel Bresciano, i nuovi casi di contagio da Covid sono stati 35. Sabato erano 73, venerdì 57, giovedì 67, mercoledì 47, martedì 39, lunedì 38.

Un trend in discesa che rileva anche che, negli ultimi sette giorni, i comuni bresciani dove non si sono registrati nuovi positivi sono ben oltre la metà (56%).

Parallelamente a questo trend in decrescita, aumentano i cosiddetti Comuni “Covid free” cioè quelli in cui non si registrano contagi da almeno 28 giorni consecutivi: nella giornata di domenica si aggiungono alla lista anche Gianico e Niardo, toccando così quota 49 amministrazioni “libere” dal virus.

Stazionari i ricoveri: 67 i posti letto occupati negli ospedali bresciani da pazienti Covid , stesso numero di una settimana fa. Di questi 7 sono ricoverati in terapia intensiva, come sette giorni fa.