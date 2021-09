Nel Bresciano 73 positivi, in Lombardia 478 con 7 vittime

(red.) Sabato 25 settembre i tamponi effettuati per il Covid in Lombardia sono stati 66.355 (rispetto ai precedenti 53.571) e 478 i nuovi casi positivi (erano 488). Il tasso di positività è allo 0,7% (era 0,9%). I decessi sono stati 8 (contro 5), portando il totale dei morti ufficiali per Covid dall’inizio della pandemia nella nostra regione a 34.012.

Sono diminuiti di poco i ricoverati nelle terapie intensive 58 (-2), aumentano invece i ricoverati negli altri reparti 401 (-13).

Sabato nel Bresciano i nuovi casi sono stati 73. Venerdì erano 57, giovedì 67, mercoledì 47, martedì 39, lunedì 38, domenica 58. In aumento, nell’ultima settimana, il numero di ricoveri di pazienti positivi Covid: alla data di venerdì erano 79 pazienti ricoverati nelle strutture degli Spedali Civili, di cui 5 in terapia intensiva.

Sono stati 3.525 i nuovi casi di Covid registrati in Italia nella giornata di sabato 25 settembre (venerdì erano 3.797). Il tasso di positività è 1%, rispetto all’1,36% precedente. Ci sono state 50 vittime (venerdì 52). Dall’inizio della pandemia i morti ufficiali per Covid in Italia sono stati 130.654.

I nuovi casi lombardi divisi per provincia:

Milano: 146;

Bergamo: 36;

Brescia: 73;

Como: 15;

Cremona: 15;

Lecco: 5;

Lodi: 9;

Mantova: 8;

Monza e Brianza: 38;

Pavia: 35;

Sondrio: 9;

Varese: 74.