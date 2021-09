Brescia, record di accertamenti e sospensioni a sanitari “no vax”

(red.) Sono 111 gli accertamenti emessi nei confronti di sanitari “no vax” dall’ospedale civile di Brescia che risulta la struttura pubblica in cui si è registrato il maggior numero di accertamenti (111) e di addetti alla Sanità sospesi (39).

Lo riferiscono i dati (aggiornati al 22 settembre) dell’assessorato regionale al Welfare di Regione Lombardia. Complessivamente, sono 393 (su 996 operatori sottoposti ad accertamento) i sanitari degli ospedali pubblici lombardi che non hanno ancora effettuato la vaccinazione anti Covid e che sono stati sospesi, così come prevede la legge.

Si tratta di 31 medici, 235 infermieri e 73 operatori sanitario, i restanti sono personale tecnico sanitario, della riabilitazione, di vigilanza e ispezione.

Di questi 384 sono stati poi riammessi dopo avere eseguito almeno la prima dose.

Per 14 è stata predisposta una variazione di mansione, 69 sono stati esonerati dal vaccino, mentre per altri 136 la procedura è ancora in fase di esame.