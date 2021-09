In Lombardia nove vittime e 472 casi, a Brescia 39

(red.) Martedì 21 settembre i tamponi effettuati per il Covid in Lombardia sono stati 61.172 (rispetto ai precedenti 15.301) e 472 i nuovi casi positivi (erano 348). Il tasso di positività è sceso allo 0,7%. I decessi sono stati 9, portando il totale dei morti ufficiali per Covid dall’inizio della pandemia nella nostra regione a 33.992.

Sono diminuiti i ricoverati nelle terapie intensive 62 (-1), aumentano invece i ricoverati negli altri reparti 437 (+2).

Martedì nel Bresciano i nuovi casi sono stati 39. Lunedì erano 38, domenica 58, sabato 90, venerdì 44, giovedì 60, mercoledì 93.

Sono stati 3.377 i nuovi casi di Covid registrati in Italia nella giornata di lunedì 20 settembre (lunedì erano 2.407) su 330.275 tamponi molecolari e antigenici effettuati (contro 122.441). Il tasso di positività è 1%, rispetto al 2% precedente. Ci sono state 67 vittime (lunedì 44). Dall’inizio della pandemia i morti ufficiali per Covid in Italia sono stati 130.421.

I dati delle città lombarde:

Milano: 132 di cui 48 a Milano città;

Bergamo: 41;

Brescia: 39;

Como: 13;

Cremona: 14;

Lecco: 8;

Lodi: 17;

Mantova: 17;

Monza e Brianza: 34;

Pavia: 31;

Sondrio: 3;

Varese: 104.