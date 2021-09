Coronavirus; a Brescia 38 contagi, in Lombardia 150

(red.) Lunedì 20 settembre i tamponi effettuati per il covid sono stati 15.301 (rispetto ai precedenti 49.158) e 150 i nuovi casi positivi (erano 348). A Brescia sono, invece, 38 (contro i 58 di ieri). Il tasso di positività è 1% (era 0,7%).

Lunedì nel Bresciano i nuovi casi sono stati 38. Domenica erano 58. Sabato 90, venerdì 44, giovedì 60, mercoledì 93. martedì 75, lunedì 33, domenica 59, sabato 95.

Sono stati 2.407 i nuovi casi di Covid registrati in Italia nella giornata di lunedì 20 settembre (domenica erano 3.838) su 122.441 tamponi molecolari e antigenici effettuati (contro 263.571). Il tasso di positività è 2%, rispetto a 1,4% precedente. Ci sono state 44 vittime (domenica 26). Dall’inizio della pandemia i morti ufficiali per Covid in Italia sono stati 130.354.