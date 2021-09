Vaccino, lunedì apre il mini hub nel centro Elnòs Shopping

(red.) Chiuso dopo aver inoculato 500 mila dosi il grande hub vaccinale di via Caprera, alla Fiera di Brescia, è previsto l’aumento dei centri operativi sul territorio. Recentemente ne è stato avviato uno a Poncarale, questo lunedì mattina si inaugura il nuovo mini hub vaccinale nel centro Elnòs Shopping, tra Roncadelle e la città, presto apriranno altri punti per la vaccinazione nei poli Italmark di Sant’Eufemia e Ospitaletto. Tutti gestiti dalla Asst Spedali Civili come quelli, che restano attivi, di Sarezzo e via Morelli a Brescia.

Lunedì iniziano anche le procedure per le prime somministrazioni della terza dose all’ospedale Civile, partendo con i dializzati (che verranno vaccinati in reparto) in attesa delle indicazioni della Regione Lombardia che per questa nuova fase della campagna vaccinale ha in programma di cominciare con i cittadini fragilissimi.

In provincia di Brescia 951.052 persone hanno già ricevuto almeno una dose, (88,20% degli over 12), mentre per 822.366 bresciani (76,26%) è già arrivata anche la seconda dose.