A Brescia 58 positivi, in Lombardia 348 con una vittima

Anche a livello nazionale nuovi casi in calo: 3.838 con 26 decessi. Rimane sostanzialmente stabile il tasso di positività. I decessi ufficiali per Covid in Italia sono stati 130.310

(red.) Domenica 19 settembre si è registrata una vittima causata dal Covid in Lombardia (sabato erano due). I tamponi effettuati sono stati 49.158 (rispetto ai precedenti 74.638) e 348 i nuovi casi positivi (erano 765). Il tasso di positività è 0,7% (era 1%). In terapia intensiva sono ricoverate 59 persone (+2), negli altri reparti sono 428 (-10). Dall’inizio della pandemia le vittime ufficiali del coronavirus nella regione sono state 33.985. Domenica nel Bresciano i nuovi casi sono stati 58. Sabato erano 90, venerdì 44, giovedì 60, mercoledì 93. martedì 75, lunedì 33, domenica 59, sabato 95. Sono stati 3.838 i nuovi casi di Covid registrati in Italia nella giornata di domenica 19 settembre (sabato erano 4.578) su 263.571 tamponi molecolari e antigenici effettuati (contro 355.933). Il tasso di positività è 1,4%, rispetto a 1,2% precedente. Ci sono state 26 vittime (sabato 51). Dall’inizio della pandemia i morti ufficiali per Covid in Italia sono stati 130.310. I nuovi casi lombardi per provincia:

Milano: 101;

Bergamo: 24;

Brescia: 58;

Como: 4;

Cremona: 17;

Lecco: 13;

Lodi: 9;

Mantova: 12;

Monza e Brianza: 40;

Pavia: 19;

Sondrio: 7;

Varese: 5.