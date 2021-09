Green pass, sostituzione degli addetti nelle piccole aziende

(red.) Dal 15 ottobre il Green pass diventa obbligatorio per tutti i lavoratori. Nel bresciano questo nuovo dispositivo riguarda 600mila addetti, in diversi settori: non solo dipendenti pubblici, ma anche partite Iva, colf, badanti e, anche, i lavoratori occasionali.

All’articolo 3 del decreto approvato in Consiglio dei Ministri si legge che nelle piccole imprese, “dopo il quinto giorno di mancata presentazione (…) il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, e non oltre il termine del 31 dicembre 2021″.

Subito dopo l’ok al decreto, anche Confesercenti aveva chiesto “chiarezza sulle norme che regolano sospensioni e sostituzioni nelle attività con quindici dipendenti o meno”, sottolineando che “le bozze in circolazione prevedono, per le imprese di queste dimensioni, un periodo di sospensione per i lavoratori privi di pass non superiore ai dieci giorni”, e che “formulata in questo modo, la misura rischia di creare difficoltà nell’organizzazione del lavoro, compromettendo la prosecuzione stessa dell’attività”.Anche i lavoratori privati, come quelli pubblici, se sospesi mantengono il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, pur essendo soggetti a multe da 600 a 1.500 euro.