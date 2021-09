‘Un vaccino per tutti’: 10mila dosi pronte per il Mozambico

(red.) Dopo le dichiarazioni del presidente del Consiglio Mario Draghi, che nei giorni scorsi ha sottolineato la necessità di condurre una campagna vaccinale in tutti i Paesi del mondo, garantendo in particolare le nazioni in via di sviluppo, Franco Gussalli Beretta, presidente di Confindustria Brescia, ha evidenziato “come la diffusione della campagna vaccinale anche nei Paesi a risorse limitate sia fondamentale per sconfiggere la pandemia. Per queste ragioni, e per doveroso spirito solidaristico, abbiamo deciso di offrire il nostro sostegno con il progetto ‘Un vaccino per tutti’, concepito assieme a Cgil, Cisl e Uil provinciali. A pochi giorni dal lancio, sono molte le aziende che hanno già aderito alla campagna; i fondi raccolti sino ad oggi serviranno a donare vaccini in Mozambico, con un potenziale già raggiunto di 10.000 dosi”.

“I Paesi più poveri hanno meno disponibilità economiche, motivo per cui i loro programmi di vaccinazione sono molto indietro rispetto a quelli dei Paesi avanzati”, ha aggiunto Gussalli Beretta. “In alcuni casi sono addirittura appena iniziati; nessuno potrà considerarsi fuori pericolo fino a quando non sarà garantito l’accesso ai vaccini a tutto il mondo”.

L’iniziativa, coordinata dal vice presidente di Confindustria Brescia con delega a Relazioni Industriali e Welfare Roberto Zini, sarà attiva sino al prossimo 31 dicembre e mira a promuovere la diffusione degli interventi vaccinali nel mondo e l’adesione alla campagna vaccinale tra le persone che lavorano nelle aziende e i loro familiari, attraverso un meccanismo di raccolta fondi solidale. All’organizzazione Medicus Mundi Italia, con sede a Brescia, è affidata la raccolta dei fondi, la loro gestione e la loro destinazione all’approvvigionamento dei vaccini anti-Covid19 a favore delle aree geografiche a risorse limitate.

“La risposta delle nostre aziende è stata immediata”, prosegue Gussalli Beretta , “a testimonianza del valore dell’iniziativa, condivisa e supportata dai principali attori del territorio bresciano: Associazione comuni bresciani, Camera di Commercio di Brescia, comune di Brescia, diocesi di Brescia, Federmanager, Forum del 3° settore, Provincia di Brescia, Ufficio scolastico territoriale di Brescia, Università degli Studi di Brescia e Università Cattolica del Sacro Cuore di Brescia”.

“Con piacere abbiamo appreso che il progetto è stato candidato al Giorno del dono, promosso dall’Istituto Italiano della Donazione (IID)2, conclude Gussalli Beretta. “Brescia si pone così come capofila di un’iniziativa che mira a superare i confini provinciali, aperta a tutti coloro che ritengano di condividerne le finalità. Alla campagna possono aderire, infatti, le aziende di tutta Italia, anche non associate a Confindustria, oltre ad enti, associazioni e privati che desiderano contribuire all’approvvigionamento dei vaccini nelle nazioni che ne sono prive”.