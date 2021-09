Green pass, a Brescia riguarda 600mila lavoratori

(red.) Green pass obbligatorio dal 15 ottobre per tutti i lavoratori, pubblici e privati.

Sanzioni, multe e sospensione per chi è sprovvisto del certificato verde, ma niente licenziamento. Il governo vara il decreto che estende l’obbligo di Green pass toccando i temi dei controlli, dei tamponi a prezzo calmierato, del rilascio del documento dopo la prima dose: 8 articoli e 6 pagine, con regole valide fino al 31 dicembre 2021, parallelamente alla durata dello stato d’emergenza.

Nel bresciano sono circa 600mila le persone che, dal 15 ottobre, dovranno essere in possesso della certificazione verde per poter accedere ai luoghi di lavoro. Non solo dipendenti pubblici, ma anche partite Iva, colf, badanti e, anche, i lavoratori occasionali.

Il decreto, come ha detto il premier Mario Draghi durante il Consiglio dei ministri, “è necessario per continuare ad aprire il paese”. Il provvedimento coinvolge 23 milioni di lavoratori: nell’esercito sono compresi deputati e senatori ma anche, per esempio, professionisti come idraulici ed elettricisti, i quali dovranno indossare non solo la mascherina, ma anche, di esibire il green pass.

Il lavoratore che non è in possesso del certificato o è privo del green pass “al momento dell’accesso al luogo di lavoro, è considerato assente ingiustificato e, a decorrere dal quinto giorno di assenza, il rapporto di lavoro è sospeso fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque non oltre il 31 dicembre 2021, e, in ogni caso, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro”.

L’articolo 3 del decreto definisce il quadro relativo ai lavoratori privati. Quelli privi del green pass “al momento dell’accesso al luogo di lavoro, sono sospesi dalla prestazione lavorativa, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro, e, in ogni caso, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per il periodo di sospensione non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato”.

GREEN PASS SUBITO CON LA PRIMA DOSE Il decreto, all’articolo 5, modifica i tempi relativi alla concessione del green pass per chi riceve la prima dose di vaccino: il certificato non viene rilasciato dopo 15 giorni ma “dalla medesima somministrazione”, subito, quindi.