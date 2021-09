Coronavirus: a Brescia 120 contagi, in Lombardia 655 e sei vittime

(red.) Mercoledì 8 settembre si sono registrate sei del Covid in Lombardia (martedì era 1). I tamponi effettuati sono stati 50.400, (rispetto ai 58.238 precedenti) e 655 i nuovi casi positivi (erano 510). Il tasso di positività è 1,2% (era 0,8%). In terapia intensiva sono ricoverate 55 persone (+1), negli altri reparti sono 386 (+2). Dall’inizio della pandemia le vittime ufficiali del coronavirus nella regione sono state 33.943.

Mercoledì nel Bresciano i nuovi casi sono stati 120. Martedì erano 58, lunedì 35, domenica 61, sabato 60, venerdì 96, giovedì 78, mercoledì 83.

Sono stati 5.923 i nuovi casi di Covid registrati in Italia nella giornata di mercoledì 8 settembre (martedì erano 4.720) su 301.980 tamponi molecolari e antigenici effettuati (contro 318.865). Il tasso di positività è 2%, rispetto a 1,5% precedente. Ci sono state 69 vittime (lunedì 71). Dall’inizio della pandemia i morti ufficiali per Covid in Italia sono stati 129.707.

I nuovi casi per provincia:

Milano: 212 di cui 70 a Milano città;

Bergamo: 45;

Brescia: 120;

Como: 30;

Cremona: 13;

Lecco: 10;

Lodi: 14;

Mantova: 37;

Monza e Brianza: 48;

Pavia: 31;

Sondrio: 14;

Varese: 38.