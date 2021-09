Poncarale, lunedì inaugura il mini hub vaccinale

(red.) Inaugura l’attività con all’attivo già 400 prenotazioni il nuovo “mini hub” vaccinale di Poncarale, il più grande tra i quattro predisposti da Atss Brescia dopo la dismissione del centro alla Fiera di via Caprera.

Il nuovo polo, in via Fermi 35, lunedì resterà aperto dalle 8 alle 20, mentre nei giorni successivi fino alle 14, e garantirà 11 linee vaccinali e fino 1500 inoculazioni al giorno. Si tratta del centro più grande tra i quattro decentrati che entreranno in funzione a breve: a Santa Eufemia (il 15 settembre), al centro commerciale Elnos di Roncadelle e ad Ospitaletto.

Fino al 17 settembre, in via Caprera il centro vaccinale resterà operativo solo per le seconde dosi, mentre in via Morelli continuerà l’attività relativa ai tamponi.

A Poncarale il nuovo mini hub sorge su una superficie di 1350 metri quadrati nell’area di quello che era un negozio, messo a disposizione gratuitamente dalla Fondazione “Renato e Damiana Abrami”.