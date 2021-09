In piazza Vittoria alcune centinaia di No Green Pass

(red.) Anche questo sabato pomeriggio hanno manifestato in migliaia a Milano, a Torino e in altre città dell’Italia del Nord. A Brescia si sono dati appuntamento in piazza Vittoria in alcune centinaia (forse 400) per testimoniare pubblicamente la propria opposizione all’obbligo di Green Pass, la certificazione verde anti-Covid che sta diventando obbligatoria (o quasi) con le indicazioni del governo per le scuole, per avere accesso ad alcuni servizi, per la vita quotidiana e per alcune categorie di lavoratori.

Chi interveniva si metteva al collo un rotolo di carta igienica verde. Molti hanno raccontato la propria esperienza: tra loro anche infermieri e operatori sanitari ai quali, avendo deciso di non vaccinarsi, è stato sospeso lo stipendio.

Gli slogan erano quelli soliti del movimento: “No alla dittatura sanitaria”, “Libertà”. A manifestare diverse famiglie con bambini, coppie di pensionati, ma soprattutto studenti e lavoratori: “Siamo una piazza pacifica e siamo contrari a ogni forma di violenza”, è stato detto.