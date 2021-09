Brescia, sabato e domenica vaccino libero per chi ha più di 12 anni

(red.) Per vivere gli ultimi giorni di estate in sicurezza e anche in vista della riapertura dell’anno scolastico, Asst Spedali Civili in collaborazione con Ats Brescia propone nuove date di apertura straordinaria per i le ragazze e i ragazzi tra i 12 e i 19 anni che non si sono ancora vaccinati contro il Coronavirus Sars-Cov19.

Sabato 4 e domenica 5 settembre 2021 tutti coloro che hanno meno di 20 anni non ancora vaccinati, potranno presentarsi senza prenotazione dalle 8 alle 18 all’Hub vaccinale della Fiera di Brescia (in via Caprera 5). L’idoneità alla vaccinazione sarà valutata dal medico presente al momento della visita anamnestica che precede la vaccinazione.