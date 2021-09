Coronavirus: a Brescia 83 contagi, in Lombardia 688 e sei vittime

(red.) Mercoledì primo settembre sono state registrate sei vittime del Covid in Lombardia (martedì due). I tamponi effettuati sono stati 50.244 (rispetto ai 52.393 di martedì) e 688 i nuovi casi positivi (erano 723). Il tasso di positività è 1,3% (era 1,3%). In terapia intensiva restano ricoverate 46 persone (+1), negli altri reparti sono 359 (+6). Dall’inizio della pandemia le vittime ufficiali del coronavirus nella regione sono state 33.923.

Mercoledì nel Bresciano i nuovi casi sono stati 83. Martedì erano 112. Lunedì 30, domenica 75, proprio come sabato (75), venerdì 70, giovedì 122, mercoledì 96.

Mercoledì primo settembre in Italia sono stati registrati 5.498 nuovi casi di coronavirus (martedì erano 5.498) con 69 morti (erano 75).

I nuovi casi per provincia:

Milano: 238 di cui 103 a Milano città;

Bergamo: 30;

Brescia: 83;

Como: 45;

Cremona: 12;

Lecco: 19;

Lodi: 15;

Mantova: 23;

Monza e Brianza: 70;

Pavia: 43;

Sondrio: 18;

Varese: 55.