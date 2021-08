Vaccini: chiude l’hub alla Fiera, ne aprono altri quattro

(red.) Addio al grande hub vaccinale di via Caprera a Brescia, che, tra un mese, tornerà alla sua originaria destinazione, quella fieristica, in sostituzione del quale ci saranno quattro centri vaccinali, più piccoli, distribuiti sul territorio provinciale.

Tra un mese Brixia Forum chiuderà i battenti come distretto per la somministrazione dei vaccini (700mila quelle già distribuite a Brixia Forum da aprile 2021), mentre verranno attivati quattro nuovi centri, individuati da Asst Spedali Civili di Brescia a Sant’Eufemia, Roncadelle, Ospitaletto e Poncarale. Quest’ultimo, nell’ex negozio di scarpe Keys in via Fermi 35, sarà attivo dal 6 settembre, per gli altri, rispettivamente all’Italmark di Sant’Eufemia, al centro commerciale Elnòs e ad Ospitaletto (Italmark), si dovrà attendere la metà del prossimo mese.

Il centro di via Morelli, invece, destinato ai tamponi molecolari, screening e vaccinazioni pediatriche, da domenica 29 agosto verrà riadattato ad ospitare, anche, i box per la somministrazione delle seconde dosi, così da alleggerire l’hub di via Caprera che chiuderà poi le attività il 20 settembre.

Proseguirà invece senza variazioni il centro vaccinale di Sarezzo.