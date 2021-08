Sette vittime in Lombardia e 60 in tutta Italia. A Brescia 69 nuovi casi

(red.) Martedì 24 agosto non ci sono state sette vittime del Covid in Lombardia (lunedì nessuna vittima). I tamponi effettuati sono stati 41.623 (rispetto ai 10.489 di lunedì) e 518 i nuovi casi positivi (erano 200). Il tasso di positività è 1,2% (era 1,9%). In terapia intensiva restano ricoverate 45 persone (+2), negli altri reparti sono 329 (+9). Dall’inizio della pandemia le vittime ufficiali del coronavirus nella regione sono state 33.887.

Martedì nel Bresciano i nuovi casi sono stati 69. Lunedì erano 29, domenica 31, sabato 68, venerdì 63, giovedì 82, mercoledì 42.

Martedì 24 agosto in Italia sono stati registrati 6.076 nuovi casi di coronavirus (lunedì erano 4.168) con 60 morti (erano 44) e 266.246 tamponi effettuati (contro 101.341), il tasso di positività si è al 2,28% (era 4,9%). La pandemia in Italia ha ufficialmente causato 128.855 morti da febbraio del 2020.

I nuovi casi lombardi per provincia:

Milano: 142 di cui 56 a Milano città;

Bergamo: 47;

Brescia: 69;

Como: 25;

Cremona: 16;

Lecco: 20;

Lodi: 14;

Mantova: 30;

Monza e Brianza: 57;

Pavia: 38;

Sondrio: 6;

Varese: 23.