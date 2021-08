Scuola, il 14% degli insegnanti lombardi non è vaccinato

(red.) Sarebbero il 14% del totale in Lombardia, secondo i dati riferiti dall’assessorato al Welfare della vice presidente Letizia Moratti, gli insegnanti non ancora vaccinati.

A ameno di un mese dalla riapertura delle scuole (fissata per il 13 settembre) e tenendo conto delle indicazioni del Governo che prevedono il possesso del Green Pass per gli addetti della scuola, chi non ha ancora prenotato la prima somministrazione sarebbe una platea di 14 docenti (e/o personale scolastico) su 100 addetti.

I docenti e Ata, residenti in Lombardia, completamente vaccinati sono 192.854, cui vanno sommati coloro che, pur non residenti in regione, hanno effettuato la somministrazione negli hub lombardi.

La percentuale del personale scolastico vaccinato è dell’86 % di chi ha già ricevuto almeno una dose di vaccino, e del 78% con ciclo vaccinale completato. All’appello mancano ancora 23.809 persone.

Tra queste tuttavia, ci sono anche coloro che, per motivi di salute, non possono vaccinarsi e che, quindi, per ottenere certificazione verde in vista della riapertura delle scuole dovranno rivolgersi ai propri medici di base o ai medici vaccinatori per ottenere l’esenzione (in scadenza al 31 dicembre).

Nel bresciano le persone che potrebbero richiedere questo documento alternativo al green pass sono circa 5600.

Il certificato verde si può ottenere attraverso tre modalità: sottoporsi alla vaccinazione anti-Covid, oppure essere negativi al test rapido antigenico effettuato nelle ultime 48 ore, oppure perché guariti dal virus negli ultimi sei mesi. Secondo il decreto del 5 agosto che impone il possesso del Green pass, il lavoratore della scuola che ne è sprovvisto viene sospeso dal lavoro a partire dal quinto giorno di assenza ingiustificata.

Questo potrebbe appesantire il già complicato reclutamento dei docenti per il prossimo anno scolastico e, eventualmente, anche la richiesta di supplenti a copertura dei posti lasciati scoperti dai docenti no vax.

Quest’ anno scolastico parte in minore salita rispetto ai precedenti, grazie all’immissione in ruolo di nuovi insegnanti ed il numero dei posti ancora da coprire è di 3mila rispetto ai 5mila dell’a.s. 2020/2021.