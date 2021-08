Brescia, scende l’età dei contagiati: 11 i minorenni

(red.) In discesa il numero dei nuovi contagi da Covid 19 nel bresciano. Come riferisce il report giornaliero di Regione Lombardia i nuovi positivi sono stati, nella giornata di martedì 17 agosto, 42, in calo rispetto al giorno precedente (51) e in netta controtendenza rispetto alla scorsa settimana.

Lunedì erano 2 (ma erano stati effettuati pochissimi tamponi nel week end di Ferragosto), domenica 49, sabato 82, venerdì 75, giovedì 72, mercoledì 90.

I tamponi effettuati sono stati 32.997 (rispetto ai 5.960 di lunedì) e 374 i nuovi casi positivi (erano 138). Il tasso di positività è 1,1% (era 2,3%).

A spiccare è l’età dei contagiati: 11 sono minorenni, cinque hanno tra i 18 e i 24 anni, 14 tra i 25 e i 49 anni , nove tra i 50 e 64 anni e tre over 65. Nessun positivo tra gli over 75.

Il territorio di Ats Brescia ha conteggiato, martedì, 99.999 persone contagiate da inizio pandemia.