Due vittime e 374 nuovi casi in Lombardia (a Brescia 42)

(red.) Martedì 17 agosto ci sono state due vittime del Covid in Lombardia. I tamponi effettuati sono stati 32.997 (rispetto ai 5.960 di lunedì) e 374 i nuovi casi positivi (erano 138). Il tasso di positività è 1,1% (era 2,3%). In terapia intensiva sono ricoverate 39 persone (-1), negli altri reparti sono 320 (+9). Dall’inizio della pandemia le vittime ufficiali del coronavirus nella regione sono state 33.862.

Sono 13.166.452 le somministrazioni di vaccini effettuate ad oggi in Lombardia, per un totale di 7.529.617 adesioni: 7.188.114 le prime dosi (il 95% rispetto alle adesioni), 5.978.338 le seconde dosi (l’86% rispetto ad adesioni e vaccinazioni complete) e 6.466.067 le vaccinazioni completate.

Martedì nel Bresciano i nuovi casi sono stati 42. Lunedì erano 2, domenica 49, sabato 82, venerdì 75, giovedì 72, mercoledì 90.

Martedì 17 agosto in Italia sono stati registrati 5.237 nuovi casi di coronavirus (lunedì erano 3.674) con 54 morti (erano 24) e 238.073 tamponi effettuati (contro 74.021), il tasso di positività si è attestato al 2,2% (era 4,9%). Il totale dei morti in Italia dall’inizio della pandemia Covid sale a 128.486.

I nuovi casi lombardi per provincia:

Milano: 105 di cui 34 a Milano città;

Bergamo: 34;

Brescia: 42;

Como: 27;

Cremona: 7;

Lecco: 10;

Lodi: 10;

Mantova: 15;

Monza e Brianza: 49;

Pavia: 32;

Sondrio: 7;

Varese: 15.