In Lombardia una vittima e 461 positivi, 36 nel Bresciano

(red.) Domenica 25 luglio sono stati 461 i nuovi positivi al Covid in Lombardia (sabato erano 574), con 28.092 tamponi effettuati (contro 40.206) e un tasso di positività all’1,6% (era 1,4%).Domenica c’è stato un morto nella nostra regione (sabato nessuna vittima). Il totale dei decessi in Lombardia dall’inizio della pandemia è a quota 33.816. I ricoverati in terapia intensiva sono 27 (+1), mentre quelli negli altri reparti 150 (-3).

A Brescia questa domenica i contagi sono stati 36 sabato erano 37, venerdì 48, giovedì 42, mercoledì 38, martedì 45, lunedì 9, domenica 28.

Sono stati 4.743 (contro i 5.140 di sabato) i nuovi contagi da coronavirus in Italia di questa domenica 25 luglio, a fronte di 176.653 tamponi (erano 258.929) con un tasso di positività al 2,7% (era 2%). Sono stati 7 i morti per Covid registrati nell’ultima giornata: sabato erano 5, venerdì 17, giovedì 15, mercoledì 21, martedì 10, lunedì 7. I decessi ufficiali in Italia per Covid dall’inizio della pandemia arrivano a quota 127.947.

I nuovi casi per provincia:

Milano: 128;

Bergamo: 37;

Brescia: 36;

Como: 34;

Cremona: 30;

Lecco: 9;

Lodi: 16;

Mantova: 26;

Monza e Brianza: 61;

Pavia: 17;

Sondrio: 5;

Varese: 22.