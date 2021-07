Lombardia, 399 positivi (20 nel Bresciano) e due vittime

(red.) Venerdì 16 luglio sono stati 399 i nuovi positivi al Coronavirus in Lombardia (giovedì erano 381), con 34.711 tamponi effettuati (contro 32.332) e un tasso di positività stabile all’1,1% (era 1,1%). Ci sono state 2 vittime. Il totale dei decessi nella regione dall’inizio della pandemia è a quota 33.804. I ricoverati in terapia intensiva sono 30 (+1), mentre quelli negli altri reparti 143 (+15).

I contagi a Brescia sono stati 20, giovedì erano 23, mercoledì 24, martedì 12, lunedì 7, domenica 33, sabato 15. Rimane stabile l’afflusso di pazienti Covid al pronto soccorso dell’ospedale Civile (nessun accesso nella giornata di giovedì) e di pazienti non Covid (171 pazienti).

Sono stati 2.898 (contro i 2.455 di giovedì) i nuovi contagi da coronavirus in Italia di questo giovedì 15 luglio, a fronte di 205.602 tamponi (erano 190.922) con un tasso di positività all’1,4% (era all’1,3%). Sono 11 i morti per Covid registrati nell’ultima giornata: giovedì erano 9, mercoledì 23, martedì 20, lunedì 13, domenica 7, sabato 12. I decessi ufficiali in Italia per Covid dall’inizio della pandemia arrivano a quota 127.851.

Comincia intanto a farsi sentire l’effetto sul contagio degli Europei di calcio. Nel Lazio un piccolo cluster di 16 persone nel giro di pochi giorni si è trasformato in un focolaio di 73 persone con al centro un gruppo di giovanissimi che il 2 luglio hanno assistito, tutti insieme e senza fare attenzione al distanziamento o alla mascherina, alla partita per i quarti di finale Italia-Belgio, in un pub nel quartiere di Monteverde nuovo, il Clifton di via del Casaletto a Roma.

I nuovi casi per provincia:

Milano: 145 di cui 85 a Milano città;

Bergamo: 14;

Brescia: 20;

Como: 18;

Cremona: 28;

Lecco: 8;

Lodi: 6;

Mantova: 22;

Monza e Brianza: 34;

Pavia: 16;

Sondrio: 6;

Varese: 48..