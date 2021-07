Coronavirus: a Brescia 23 contagi, in Lombardia 381 e nessun morto

(red.) Giovedì 15 luglio sono stati 381 i nuovi positivi al Coronavirus in Lombardia (mercoledì erano 420), con 32.332 tamponi effettuati (contro 34.930) e un tasso di positività all’1,1% (era 1,2%). Non ci sono state vittime, e fortunatamente il giorno prima nemmeno. Il totale dei decessi nella regione dall’inizio della pandemia è a quota 33.802. I ricoverati in terapia intensiva sono 29 (-3), mentre quelli negli altri reparti 128 (+5).

I contagi a Brescia sono stati 23, mercoledì erano 24, martedì erano 12, lunedì 7, domenica 33, sabato 15, venerdì 21, giovedì 11 e mercoledì 4.

Sono stati 2.455 (contro i 2.153 di mercoledì) i nuovi contagi da coronavirus in Italia di questo giovedì 15 luglio, a fronte di 190.922 tamponi (erano 210.599) con un tasso di positività all’1,3% (era all’1%). Sono 9 i morti per Covid registrati nell’ultima giornata: mercoledì erano 23, martedì erano 20, lunedì erano 13, domenica 7, sabato erano 12, venerdì 25, giovedì 12. I decessi ufficiali in Italia per Covid dall’inizio della pandemia arrivano a quota 127.840.

I nuovi casi per provincia:

Milano: 130 di cui 77 a Milano città;

Bergamo: 18;

Brescia: 23;

Como: 25;

Cremona: 13;

Lecco: 6;

Lodi: 17;

Mantova: 28;

Monza e Brianza: 26;

Pavia: 21;

Sondrio: 2;

Varese: 43.