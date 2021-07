Sei nuovi contagi nel Bresciano, in Lombardia 131 e una vittima

(red.) Domenica 4 luglio 2021 c’è stata una vittima del Covid in Lombardia (sabato 3). Continuano a diminuire i ricoverati nelle terapie intensive: sono 44 (-1); mentre sono 195 quelli nei reparti ordinari (-13). A fronte di 25.866 tamponi effettuati (contro i 36.933 di sabato), sono stati 131 i nuovi positivi (erano 143) con un tasso di positività allo 0,5% (era 0,3%). Il totale complessivo dei decessi dall’inizio della pandemia è a quota 33.786.

Nel Bresciano sono stati 6 i nuovi contagi, in diminuzione rispetto agli 8 di sabato e agli 8 di venerdì.

A livello nazionale sono stati 808 i casi di Covid segnalati domenica 4 luglio, contro gli 932 di sabato. Sono stati effettuati 141.640 tamponi, contro i 228.127 di sabato. Il tasso di positività è a 0,57% (era 0,4%). I decessi sono stati 12 (sabato 22), per un totale di 127.649 vittime ufficiali dall’inizio della pandemia.

I nuovi casi lombardi divisi per provincia:

Milano: 53;

Bergamo: 7;

Brescia: 6;

Como: 4;

Cremona: 2;

Lecco: 3;

Lodi: 15;

Mantova: 5;

Monza e Brianza: 12;

Pavia: 0;

Sondrio: 0;

Varese: 7.