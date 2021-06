Coronavirus: a Brescia 12 nuovi positivi, in Lombardia 119

(red.) Domenica 27 giugno sono stati 119 i nuovi casi di coronavirus nella nostra regione (sabato erano 115), con 26.438 tamponi effettuati (erano 36.699). Il tasso di positività è allo 0,4% (era a 0,3%). Due decessi in Lombardia (erano 5) e portano il totale dei morti ufficialmente per Covid nella regione a 33.774. I malati in terapia intensiva sono 62 (-2), mentre le persone ricoverate in reparti non intensivi sono 258 (-11).

A Brescia domenica 27 giugno sono stati 12 i nuovi contagi, dopo i 7 di sabato, i 17 di venerdì, i 19 di giovedì, i 12 di mercoledì, i 16 di martedì, i 7 di lunedì, i 19 di domenica, i 24 di sabato.

In Italia questa domenica 27 giugno sono stati 782 i nuovi positivi al coronavirus: sabato erano stati 838. Sono 14 le vittime (erano 40). Sono in tutto 127.472 i decessi ufficiali per Covid da febbraio 2020 a oggi. Con 138.391 nuovi tamponi effettuati (sabato 224.493), il tasso di positività è allo 0,5% (era a 0,4%).