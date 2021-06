Scendono i nuovi casi di Covid in Lombardia (115) e a Brescia (7)

(red.) Sabato 26 giugno sono stati 115 i nuovi casi di coronavirus nella nostra regione (venerdì erano 134), con 36.699 tamponi effettuati (erano 33.328 ). Il tasso di positività è allo 0,3% (era a 0,4%). Cinque decessi in Lombardia (erano 4) e portano il totale dei morti ufficialmente per Covid nella regione a 33.772. I malati in terapia intensiva sono 64 (+1), mentre le persone ricoverate in reparti non intensivi sono 269 (-29).

A Brescia sabato 26 giugno sono stati 7 i nuovi contagi, dopo i 17 di venerdì, i 19 di giovedì, i 12 di mercoledì, i 16 di martedì, i 7 di lunedì, i 19 di domenica, i 24 di sabato.

In Italia questo sabato 26 giugno sono stati 838 i nuovi positivi al coronavirus: venerdì erano stati 753. Sono 40 le vittime (erano 56). Sono in tutto 127.458 i decessi ufficiali per Covid da febbraio 2020 a oggi. Con 224.493 nuovi tamponi effettuati (venerdì 192.541) il tasso di positività è allo 0,4% (era a 0,4%).

I nuovi casi per provincia:

Milano: 39;

Bergamo: 12;

Brescia: 7;

Como: 6;

Cremona: 8;

Lecco: 0;

Lodi: 7;

Mantova: 11;

Monza e Brianza: 0;

Pavia: 1;

Sondrio: 1;

Varese: 19.