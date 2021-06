Vaccino anti-covid in Lombardia, Fontana: “Servono più dosi Pfizer”

(red.) Quella di ieri, lunedì 14 giugno, è stata una giornata particolare e di decisioni sul fronte della campagna vaccinale anti-covid in Lombardia dopo il caos generato per la vicenda AstraZeneca. E di fronte al fatto che il prodotto potrà essere utilizzato solo per gli over 60, che siano prima dose o richiamo, c’è la necessità di avere maggiori dosi dei prodotti mRna, Pfizer su tutti. “Noi la programmazione l’abbiamo fatta sulla base delle disposizioni che arrivavano dall’Aifa e dal governo e quindi dovremmo rivedere tutta la programmazione, perché le dosi destinate al richiamo Pfizer erano destinate solo a chi aveva fatto la prima dose Pfizer: quindi o arrivano dosi in più o dovremo rivedere la programmazione”. Questo è quanto ha detto proprio ieri, lunedì, il governatore Attilio Fontana.

E intanto ci sono novità sull’eterologa, cioé la possibilità di vaccinarsi nel richiamo con un prodotto diverso rispetto a quella della prima dose e autorizzata proprio ieri anche dall’Aifa, l’agenzia italiana del farmaco. “I richiami di AstraZeneca interessati dalla vaccinazione eterologa e sospesi nel periodo 12-16 giugno, verranno effettuati a partire dal 17 giugno e si andranno a sommare ai richiami già previsti in quel periodo.

Allo stesso tempo – si legge in una nota della direzione generale del Welfare – i richiami con il vaccino Moderna previsti dal 21 giugno al 30 giugno (circa 80 mila) vengono spostati in avanti di una settimana. Il richiamo sarà fatto cioè 42 giorni dopo la somministrazione invece degli attuali 35″. E questo fino alla fine di giugno. “Nulla cambia invece per i richiami delle persone over 60 vaccinate in prima dose con Astrazeneca. Come da indicazioni del Ministero della Salute e di Aifa, infatti, il richiamo sarà effettuato con lo stesso vaccino. Tutte le persone interessate da queste modifiche saranno avvisate con sms”.