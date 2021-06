Richiamo per gli under 60 vaccinati con AstraZeneca: sarà Pfizer o Moderna

(red.) Prima aveva sospeso il richiamo, poi, dopo aver ricevuto la circolare del Ministero della Salute e il parere di Aifa, la Regione Lombardia ha deciso di somministrare Pfizer o Moderna come seconda dose di vaccino ai cittadini under 60 già vaccinati con AstraZeneca in prima dose. Lo ha deciso la direzione Welfare di Regione Lombardia: la riorganizzazione del programma vaccinale avverrà negli stretti tempi necessari sulla base delle dosi di vaccino disponibili.