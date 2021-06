“Vaccino AstraZeneca solo per chi ha più di 60 anni”

(red.) Il commissario straordinario del piano vaccini, generale Francesco Paolo Figliuolo, è stato perentorio durante la conferenza stampa sulla campagna vaccinale: “Il vaccino AstraZeneca sarà usato solo per gli ultra 60enni”.

La decisione arriva dopo l’indicazione del Comitato tecnico scientifico, secondo il quale “il vaccino Astrazeneca è fortemente raccomandato per gli over 60, mentre chi ha meno di sessant’anni e ha già fatto una dose del siero a vettore virale farà la seconda con Pfizer o Moderna”.

Il parere dei tecnici è arrivato dopo le polemiche legate alla morte di Camilla Canepa, la 18enne affetta da una malattia autoimmune familiare e deceduta alcuni giorni dopo che le era stata somministrata la prima dose di AstraZeneca.