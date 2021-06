Lombardia, dati da zona bianca, a Brescia 39 positivi

(red.) Venerdì 11 giugno sono stati 270 i nuovi casi di coronavirus nella nostra regione (giovedì erano 352), con 35.978 tamponi effettuati (erano 35.696). Il tasso di positività è allo 0,7% (era a 0,9%). I decessi sono 5 (erano 6) e portano il totale dei morti ufficialmente per Covid in Lombardia a 33.707. I malati in terapia intensiva sono 122 (-8), mentre le persone ricoverate in reparti non intensivi sono 660 (-61). I dati continuano a essere da zona bianca e infatti il ministro della Salute Speranza ha anticipato che Lombardia, Lazio, Emilia, Piemonte, Puglia e Trento saranno dichiarate bianche. Si troveranno quindi in zona bianca 40,5 milioni di persone in 12 Regioni, più la provincia di Trento. Si tratta di due terzi della popolazione dl Paese.

A Brescia venerdì 11 sono stati 39 i nuovi contagi, dopo i 46 di giovedì, i 52 di mercoledì, i 28 di martedì, i 18 di lunedì, i 56 di domenica, i 65 di sabato.

Giovedì 10 giugno erano 44 i pazienti Covid ricoverati al Civile di Brescia, di cui 1 in terapia intensiva. Analizzando l’andamento di medio periodo (90 giorni), si conferma una chiara tendenza alla diminuzione. Continua anche la riduzione dell’afflusso di pazienti Covid al Pronto Soccorso (3 accessi nella giornata di giovedì) e un incremento di pazienti non Covid (169).

Sono invece stati 1.901 i nuovi casi di coronavirus in Italia segnalati nella giornata di venerdì 11 giugno, contro i 2.079 di giovedì. I tamponi molecolari e antigenici effettuati sono stati 217.610 (giovedì 205.335). Il tasso di positività è a 0.9% a livello nazionale (era 1%). Il numero delle vittime è a quota 69 (giovedì 88) e porta il totale dei morti ufficiali in Italia dall’inizio della pandemia a 126.954.

I nuovi casi per provincia:

Milano: 81 di cui 36 a Milano città;

Bergamo: 34;

Brescia: 39;

Como: 12;

Cremona: 0;

Lecco: 11;

Lodi: 3;

Mantova: 7;

Monza e Brianza: 23;

Pavia: 18;

Sondrio: 10;

Varese: 26.