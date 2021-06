Coronavirus: a Brescia 52 contagi, in Lombardia 322 e 10 morti

(red.) Mercoledì 7 giugno sono stati 322 i nuovi casi di coronavirus nella nostra regione (martedì erano 291), con 43.271 tamponi effettuati (erano 34.447). Il tasso di positività è allo 0,7% (era a 0,8%). I decessi sono 10 (erano 11) e portano il totale dei morti ufficialmente per Covid in Lombardia a 33.696. I malati in terapia intensiva sono143 (-2), mentre le persone ricoverate in reparti non intensivi sono 754 (-63).

A Brescia sono stati 52 i nuovi contagi di mercoledì 9 giugno, dopo i 28 di martedì, i 18 di lunedì, i 56 di domenica, i 65 di sabato, i 46 di venerdì, i 62 di giovedì, i 48 di mercoledì.

Sono invece stati 2.199 i nuovi casi di coronavirus in Italia segnalati nella giornata di mercoledì 9 giugno, contro i 1.896 di martedì. I tamponi molecolari e antigenici effettuati sono stati 218.738 (martedì 220.917 ). Il tasso di positività è allo 0,9% a livello nazionale (era 0,8%). Il numero delle vittime è a quota 77 (martedì 102) e porta il totale dei morti ufficiali in Italia dall’inizio della pandemia a 126.767.

I nuovi casi per provincia:

Milano: 72 di cui 44 a Milano città;

Bergamo: 22;

Brescia: 52;

Como: 26;

Cremona: 11;

Lecco: 14;

Lodi: 5;

Mantova: 23;

Monza e Brianza: 21;

Pavia: 25;

Sondrio: 13;

Varese: 24.