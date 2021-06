Vaccino anti-covid, in Lombardia da fine giugno si può cambiare data richiamo

(red.) Nel momento in cui in questi primi giorni di giugno molti stanno prenotando, o lo hanno già fatto, le vacanze estive, resta presente il dibattito intorno alla seconda dose del vaccino anti-covid che per un terzo degli italiani, circa 20 milioni di persone, sarà inevitabilmente tra luglio e agosto, quindi nel periodo di ferie. Su questo fronte in Lombardia, accogliendo il sollecito del commissario straordinario all’emergenza Francesco Figliuolo sulla maggiore flessibilità per il richiamo, introdurrà una nuova funzionalità.

Cioé la possibilità di cambiare la data, in anticipo o in ritardo rispetto al periodo di vacanza, in cui farsi somministrare la seconda dose. “La possibilità di effettuare ‘cambi data’ per la seconda dose, nel range individuato dalle varie tipologie di vaccino, è al momento consentita, utilizzando il call center regionale, solo per la categoria insegnanti impegnata in sessioni d’esame di Stato e scrutini” scrive in una nota l’Unità di Crisi per la campagna anti-Covid lombarda.

“Su indicazione della Direzione Generale Welfare, Poste sta implementando la piattaforma. Prevedendo una nuova funzionalità che consentirà il cambio data della seconda dose per tutti i cittadini. La nuova funzionalità potrà essere operativa, indicativamente, dalla fine del mese di giugno“.