Vaccino ai senzatetto, in Lombardia si comincia lunedì 7 giugno

(red.) Inizieranno lunedì 7 giugno in alcuni dormitori le vaccinazioni anti-Covid per le persone senza fissa dimora stabilmente presenti in Lombardia. Ne dà notizia la Regione con una nota stampa: “L’unità di crisi”, si legge nel comunicato, “ha incontrato tutte le Ats lombarde invitandole a rapportarsi con le associazioni del proprio territorio che gestiscono le strutture per l’organizzazione dell’attività”.

Le équipe mediche saranno organizzate dall’Azienda regionale emergenza urgenza (Areu) della Lombardia insieme alla sanità militare e al personale medico delle varie strutture. In prima battuta sarà l’équipe sanitaria interna, dove ne esiste una, a inoculare il vaccino, altrimenti interverrà Areu. Il progetto coinvolge anche Anci, l’associazione dei comuni, che ha chiesto ai municipi un censimento per individuare i centri in cui svolgere i vaccini.

Ma quanti sono i senzatetto nella nostra provincia? Ovviamente un censimento esatto è impossibile da effettuare, ma qualche settimana fa il comune di Brescia, per mano della consigliera delegata alla Sanità Donatella Albini, ha presentato alla Ats un elenco con 350 nomi iscritti negli elenchi del Servizio grave marginalità gestito dal municipio. Qualcuno ipotizza che, tra capoluogo e provincia, tra registrati e no, aggiungendo tutti i fantasmi che vivono ai margini, si possa arrivare e forse superare il migliaio di persone.