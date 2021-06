Vaccino anti-covid, a Brescia città coperti più della metà. 47% in provincia

(red.) Prosegue spedita anche in provincia di Brescia la campagna di vaccinazione anti-covid e ora dovrebbe prendere un’accelerata ancora maggiore considerando che, oltre all’aumento delle dosi in arrivo, non c’è più limite d’età per la somministrazione a partire dal 12enni. Per quanto riguarda Brescia, la notizia positiva è che la città ha superato la metà dei vaccinati tra gli aventi diritto per oltre 87 mila, di cui 46 mila hanno anche terminato con la seconda dose, mentre gli immunizzati sono altri 10 mila dopo essersi fatti inoculare il monodose Johnson&Johnson.

Per quanto riguarda la provincia, la percentuale dei coperti è del 47% pari a oltre 508 mila persone e di cui 280 mila già immunizzati. Nel frattempo fino a ieri, giovedì 3 giugno, nel bresciano sono arrivate altre 63.200 dosi di Pfizer tra il lotto destinato alla Lombardia. Notizie positive riguardano anche i giovani che stanno scegliendo di prenotarsi per la campagna vaccinale. Solo nella giornata di ieri, giovedì, la prima dell’avvio, tra i 12-29enni sono stati oltre 473 mila i lombardi che hanno aderito e di cui 58 mila (su 220 mila aventi diritto) bresciani. A questo si aggiunge il fatto che domani, sabato 5 giugno, sarà il primo di due fine settimana (con il 6 e poi il 12 e 13 giugno) in cui gli over 60 di ventisette piccoli Comuni bresciani potranno farsi vaccinare (si parla di una platea di circa 4.200 soggetti) dopo non essersi ancora prenotati.

Quelli nella stessa condizione, ma residenti in alta Valcamonica, potranno farsi inoculare almeno la prima dose il 20 giugno, data scelta dalle 8 alle 18 al centro vaccinale ex Convitto Bim di Edolo. E sul fronte dei vaccini, le regioni sono riuscite a convincere la struttura del commissario straordinario all’emergenza Francesco Figliuolo per farsi inoculare le dosi anche in vacanza. In particolare, il commissario ha chiesto più flessibilità nelle prenotazioni, in particolare per i giovani che si sposteranno e riuscendo già a gestire nella fase di prenotazione anche la data del richiamo.