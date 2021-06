Vaccino anti-covid in Lombardia, già quasi 400 mila adesioni tra i 12-29enni

(red.) Dalla serata di ieri, mercoledì 2 giugno, con un’ora di anticipo rispetto a quanto era stato annunciato (alle 22, invece delle 23), in Lombardia si è aperta anche la campagna di prenotazione del vaccino anti-covid per l’ultima fascia d’età, quella dai 12 ai 29 anni. E i primi numeri forniti dalla direzione generale del Welfare raccontano di un vero e proprio boom. Si parla di 391.574 adesioni fino alle 10 di stamattina, giovedì 3 giugno. In particolare, 232.816 per la fascia tra i 20 e i 29 anni, 120.433 tra i 16 e i 20 anni, 42.229 tra i 12 e i 16 anni.

E sul fronte della campagna di vaccinazione in corso in tutto il territorio regionale, il governatore Attilio Fontana in un’intervista a la Repubblica e riportata dall’Ansa dice di “esserci attrezzati per le inoculazioni, negli hub vaccinali, di tutti i cittadini con più di dodici anni. Con la tranquillità di chi sa di aver già coperto le categorie fragili. Contiamo di arrivare a un livello di somministrazioni mai raggiunto, 140-150 mila al giorno. Entro fine luglio avremo dato la prima dose a tutti i lombardi. Poi in autunno probabilmente dovremo vaccinarci di nuovo. Noi abbiamo quasi pronto un piano per le terze dosi: non più negli hub ma in strutture diffuse sul territorio”.

E intanto da oggi, giovedì 3 giugno, parte la vera e propria campagna di massa visto che le somministrazioni potranno avvenire senza distinzioni di età e già a partire dai 12 anni, non solo negli hub vaccinali, ma anche nelle farmacie e nelle aziende. Sono in arrivo questa settimana a livello nazionale altre 2,5 milioni di dosi insieme alle 3,5 milioni di Pfizer già in distribuzione. Per quanto riguarda le 2,5 milioni, si parla di 370 mila di Johnson&Johnson, 1,7 milioni di AstraZeneca e 398 mila di Moderna entro domani, venerdì 4 giugno.