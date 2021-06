Vaccino anti-covid, 220 mila bresciani tra i 12 e 29 anni pronti a prenotarsi

(red.) Dopo la giornata festiva di oggi, mercoledì 2 giugno, a partire da domani, giovedì 3, in tutta Italia potrà partire la vera e propria campagna di vaccinazione di massa, visto che non ci saranno limiti alle somministrazioni nelle fasce d’età dai 12 anni in su. E che sia di massa lo ha annunciato il commissario straordinario all’emergenza Francesco Figliuolo sottolineando l’apertura di altri 800 punti vaccinali a livello nazionale, per un totale di circa 3.500. E soprattutto, pur con tutti i distinguo del caso in base alle regioni, si potrà somministrare il vaccino anche all’interno delle aziende e nelle farmacie.

Nel frattempo, lo stesso commissario ha annunciato che sono in arrivo altre 3,5 milioni di dosi di Pfizer e sono parte dei 20 milioni che giungeranno nel corso del mese di giugno. Per quanto riguarda le vaccinazioni ai 12-15enni, già autorizzate, saranno i pediatri il loro punto di riferimento. Intanto, da stanotte alle 23 in Lombardia si apriranno le prenotazioni per la fascia 12-29 anni che nella nostra provincia di Brescia sono circa 220 mila. Dopo aver aderito attraverso i consueti canali di Poste italiane, i minorenni dovranno presentarsi al polo vaccinale con un genitore o tutore legale.