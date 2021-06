Green pass digitale dall’1 luglio, ecco come si può ottenere

(red.) A partire dal prossimo 1 luglio anche i cittadini italiani che intendono muoversi verso i Paesi dell’Unione Europea potranno farlo con il “green pass” scaricato dal proprio cellulare. Il documento, che attesta la vaccinazione effettuata, la guarigione dal Covid-19 e un tampone negativo appena svolto, potrà essere attinto dal fascicolo sanitario elettronico, ma anche tramite le applicazioni “Io” e “Immuni”, oltre che dal medico di base, pediatra o dal farmacista.

E per quanti non hanno l’identità digitale, si può ricevere attraverso un codice inviato via mail o sms abbinato alle ultime otto cifre e alla scadenza della propria tessera sanitaria. Questo è quanto previsto dal decreto Recovery entrato in vigore ieri, martedì 1 giugno. La piattaforma nazionale che già si basa sul Sistema Tessera Sanitaria per la raccolta dei dati viene quindi implementata anche con i certificati di guarigione. In attesa che arrivi la certificazione digitale, restano validi quelli cartacei rilasciati dalle strutture dove è stato effettuato il vaccino e il tampone.