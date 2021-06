Vaccino anti-Covid: da mercoledì sera prenotazioni anche per i 12enni

(red.) Dalle ore 23 di mercoledì 2 giugno si aprono le prenotazioni del vaccino anti-Covid per tutti i cittadini lombardi appartenenti alla fascia d’età tra i 12 e i 29 anni. Il metodo per prenotarsi è sempre lo stesso sul portale della Regione Lombardia, oppure tramite call center (800894545), il Postamat con tessera sanitaria o chiedendo al postino che ha un apposito telefono per accedere alle prenotazioni.

“Potranno accedere al portale di Poste”, ha spiegato l’assessora Moratti, “tutti coloro che hanno già compiuto i 12 anni. Come indicato da Aifa a questo target di popolazione sarà somministrato il vaccino Pfizer. L’inizio della possibilità di prenotarsi a partire dalle ore 23 è motivato dall’allargamento del target ai 12 anni e non ai 16 come precedentemente previsto”. L’Aifa ha dato lunedì il via libera al vaccino Pfizer per i 12-15enni.