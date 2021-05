Vaccino anti-covid, niente open day per gli studenti della maturità

(red.) Tra poco più di due settimane si accenderanno i riflettori sugli esami di maturità che iniziano il prossimo 16 giugno. E a quel traguardo, ovviamente, vedono anche i lombardi e bresciani pronti a sostenere l’ultimo passo. Ma sarà da verificare quanti potranno essere già vaccinati in quel momento e quindi sperare in una maggiore sicurezza. Infatti, da dopodomani, mercoledì 2 giugno, in Lombardia la campagna di prenotazione si aprirà anche ai 16-29enni che comprende quindi anche gli studenti interessati dalla maturità.

In alcune regioni italiane, per garantire maggiore sicurezza, si stanno valutando degli open day dedicati proprio agli studenti, ma non sarà così in Lombardia. Lo ha annunciato la vicepresidente e assessore al Welfare Letizia Moratti sottolineando come il 2 giugno si apriranno le adesioni e quindi i primi studenti potranno essere già vaccinati, per l’età, nei prossimi giorni, anche prima che si aprano gli esami.