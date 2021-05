Vaccino anti-covid, dal 3 giugno via libera senza distinzioni di età

(red.) La prossima settimana, a partire da giovedì 3 giugno, sarà archiviato il sistema delle fasce d’età della popolazione alla quale somministrare i vaccini anti-covid. Questo vuol dire che chiunque, già dagli adolescenti di 12 anni che ieri, venerdì 28 maggio, hanno ricevuto il via libera dall’Ema sull’uso di Pfizer, potranno prenotarsi usando i sistemi regionali (in Lombardia e nel bresciano quello di Poste italiane) e farsi inoculare le dosi senza alcuna distinzione d’età.

Questo lo ha annunciato proprio ieri il commissario straordinario all’emergenza Francesco Figliuolo in attesa che arrivi una circolare definitiva e di conferma. Di fatto verrà dato il via alla campagna di massa a livello nazionale, visto che lo stesso commissario ha sottolineato che si potrà vaccinare anche all’interno delle aziende, delle farmacie e in tutti gli spazi possibili. A proposito dei giovanissimi, come detto, ieri l’Agenzia Europea del Farmaco (Ema) ha autorizzato l’uso di Pfizer per i 12-15enni e lunedì 31 maggio è atteso il via libera anche dalla nostra agenzia nazionale, l’Aifa, per poter procedere.

Una soluzione ritenuta fondamentale anche in vista della riapertura del nuovo anno scolastico a settembre. Per quanto riguarda le inoculazioni a queste fasce d’età, le singole regioni potranno decidere se usare gli hub, le farmacie, i pediatri o i medici di famiglia. E già la Pfizer-Biontech sta pensando anche ai più piccoli, visto che entro l’inizio del 2022 spera di ottenere il via libera all’utilizzo del prodotto anche per i bambini dai 6 mesi agli 11 anni.