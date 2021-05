Vaccino anti-covid, 33 mila bresciani over 30 prenotati già nel primo giorno

(red.) Quella di ieri, giovedì 27 maggio, è stata la prima giornata – in realtà l’adesione era partita già nella tarda serata di mercoledì 26 – per la campagna di prenotazione del vaccino anti-covid in Lombardia ai 30enni. E anche in questo caso, sfruttando soprattutto il portale online, si è rivelato un boom con 221 mila persone che già nelle prime ore di ieri avevano aderito alla volontà di farsi inoculare la prima dose. Un dato positivo anche per la provincia di Brescia – tra Ats di Brescia e della Valcamonica – dove, tra i 140 mila over 30, oltre 33mila si sono prenotati già nel primo giorno disponibile.

Ma ieri da Mantova il governatore lombardo Attilio Fontana si è rivolto direttamente alla struttura commissariale di fronte al fatto che la campagna non sta procedendo a pieno ritmo come si vorrebbe. “Se avessimo più dosi, potremmo arrivare ad iniettare 140-150 mila vaccini al giorno, a cui si potrebbero aggiungere quelli nelle aziende.

Invece – ha detto Fontana – siamo arrivati al massimo a 117-118mila ma poi siamo stati costretti a scendere alle attuali 80-85 mila dosi giornaliere. Speriamo, con le nuove previsioni di Figliuolo, di salire a fine giugno a 100 mila dosi al giorno, in tal caso a fine luglio riusciremmo a somministrare una dose a tutti i lombardi e, se ne avessimo di più, potremmo farcela entro fine giugno”.