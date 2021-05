Coronavirus a Brescia, incidenza al minimo storico ma altri 4 decessi

(red.) Nella giornata di ieri, giovedì 27 maggio, sul fronte del curva del contagio da nuovo coronavirus nella nostra provincia di Brescia sono emersi altri dati che indicano come sia ormai in corso da tempo la strada del miglioramento e della maggiore tranquillità. Uno dei dati più soddisfacenti è l’incidenza settimanale che ha visto nel nostro territorio solo 518 nuovi casi in sette giorni: numero che fa crollare a 41 casi ogni 100 mila abitanti e quindi dati da zona bianca che però devono essere confermati nelle prossime settimane (Lombardia destinata a raggiungerla dal 14 giugno).

Altri dati positivi arrivano dagli ospedali bresciani dove i ricoverati sono scesi a 193, di cui 23 in terapia intensiva. Ma purtroppo aumentano i deceduti, con quattro vittime segnalate in Valcamonica dall’Ats della Montagna. Nessuna, invece, per il quarto giorno consecutivo, nel territorio dell’Ats di Brescia.